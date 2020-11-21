Rüstem Paşa Camisi 4 yıl sonra ibadete açıldı

İstanbul Eminönü'nde bulunan Rüstem Paşa Camisi, 4 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından dün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a tahmini 1561'de yaptırılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Cami Mihrimah Sultan ve Şemsi Paşa camileri gibi Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden biriydi. Cami içindeki ünik çiniler Koruma Kurulu'nca onaylanan projeler doğrultusunda onarıldı. Cami kubbe ve kasnağı projesine uygun güçlendirildi. Cami zemininde jeo-radar ile inceleme yapıldı. Güçlendirme imalatları tamamlandı.