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haberi | Bakan Koca sosyal medyadan uyardı! "Bu sizin için daha iyi..."

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:41 Son Güncelleme: 21.11.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Koca sosyal medyadan uyardı! Bu sizin için daha iyi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması uyarısı geldi. Bakan Koca, "Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin." dedi.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Koca sosyal medyadan uyardı! "Bu sizin için daha iyi..."
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