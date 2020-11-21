Türk Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız Korona'ya yenik düştü

Türk Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Akyıldız'ın cenazesi ikindi namazı ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Son olarak ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan'ın Akyıldız'ın belgeselini çektiği de belirlendi.

Öte yandan, eşi Şenay Akyıldız'ın da aynı hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğü, entübe edildiği öğrenildi.

CEMAL AKYILDIZ KİMDİR?

1932 yılında Of'ta doğan Cemal Akyıldız, 1949 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim tahsili için İstanbul'a gelmiş. Milyonlarca insanın hayatından geçen okul kitapları ve karnelerdeki Atatürk gravürlerini çizen de Cemal Akyıldız, Atatürk dışında Fatih Sultan Mehmet, Barbaros Hayrettin Paşa gibi padişah ve devlet büyüklerinin resimlerini de gravür tarzıyla resmeden sanatçı, hem yakın hem uzak tarihe ışık tuttu.