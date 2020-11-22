446’ncı gün iki aile daha nöbete katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ncı gününde devam ediyor. Bingöl'den gelen Hüpriye İğne ve Mehmet İğne çifti, 7 yıl önce 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğulları Nurullah için, Diyarbakır'ın Sur ilçesinden gelen Sultan Öz de 4 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hasan için eyleme dahil oldu. 7 yıldır oğlundan haber alamadıklarını söyleyen anne İğne, "Çok üzüldük, çok çektik. Dayanamadık, Allah'tan bir umut buraya geldik, belki oğlumuz gelir. Yavrum artık dayanamıyoruz. Çok zaman geçti. Çocuğumu kandırdılar götürdüler" diye konuştu. Anne Sultan Öz de Kürtçe yaptığı konuşmada, "Daha önce 3 defa HDP İl Başkanlığı binasına geldim ama bir sonuç elde edemedim. Evladımı hiçbir yerde bulamadım. Oğlum Allah rızası için senden rica ediyorum, dön gel. Oğlum, baban senin hasretinden hasta düştü. Ne gecem, ne gündüzüm var. 24 saat boyunca kafamda seninle konuşuyorum. 24 saat boyunca 'Hasan, Hasan' diyorum. İnşallah Allah, bizi evlatlarımıza kavuşturur." Şu ana kadar 20 aile evlatlarına kavuşurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu evlat nöbetindeki aile sayısının 176'ya yükseldiğini duyurdu.