Dilovası’nda park bahçe uygulaması

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve vatandaşın mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacı ile periyodik olarak her ilçede gerçekleştirdiği 'Güvenli Park Bahçe Uygulaması' Cumartesi günü Dilovası ilçesinde yapıldı.

Uygulama kapsamında 16 park ve bahçe kontrol edilerek şüpheli görülen 64 kişi ve 14 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların bundan sonrada diğer ilçelerde devam edeceği öğrenildi.