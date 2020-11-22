Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dilovası’nda park bahçe uygulaması

Dilovası’nda park bahçe uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen ‘Güvenli Park Bahçe Uygulaması’ Dilovası’nda devam etti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:19 ABONE OL
Dilovası’nda park bahçe uygulaması

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suçun önlenmesi, suçluların yakalanması ve vatandaşın mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacı ile periyodik olarak her ilçede gerçekleştirdiği 'Güvenli Park Bahçe Uygulaması' Cumartesi günü Dilovası ilçesinde yapıldı.

Uygulama kapsamında 16 park ve bahçe kontrol edilerek şüpheli görülen 64 kişi ve 14 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, uygulamaların bundan sonrada diğer ilçelerde devam edeceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dilovası’nda park bahçe uygulaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA