Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın! Kaçakçılara geçit yok!

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Kaçak nargile tütünü imalathanesi ve deposu haline getirilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 60 kilogramı kuru 515 kilogram nargile tütünü, 25 bin adet makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.