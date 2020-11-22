Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın! Kaçakçılara geçit yok!

Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın! Kaçakçılara geçit yok!

’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 515 kilogram nargile tütünü, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi, 25 bin adet boş makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:28 ABONE OL
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın! Kaçakçılara geçit yok!

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Kaçak nargile tütünü imalathanesi ve deposu haline getirilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 60 kilogramı kuru 515 kilogram nargile tütünü, 25 bin adet makaron, 4 bin adet doldurulmuş makaron, 7 litre nargile tütünü aroması, 3 kilogram nargile renklendiricisi, 500 adet çeşitli markalarda boş nargile tütünü paketi ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın! Kaçakçılara geçit yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA