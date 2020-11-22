KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında adaylara ve görevlilere sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı.
22 Kasım Pazar günü uygulanan KPSS ortaöğretim oturumu saat 10.15'te yurt genelinde başladı. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Zonguldak'ta sınava girecekleri binalara gelen adaylar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları doğrultusunda güvenlik kontrolünde üstleri arandıktan sonra sınavın yapılacağı salonlara yönlendirildi.