Şırnak’ta ilk defa solucan gübresi üretilmeye başlandı

Dünyada 70 yılı aşkın bir süredir gelişmiş tarım ülkelerinde kullanılan solucan gübresi, Şırnak'ta ilk defa üretilmeye başlandı. Solucan gübresi yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliğini daimi kılıyor. Sebze ve meyvelerde yüzde 50 oranında yüksek verim sağlayan solucan gübresi, toprakta 3 yıl etkili olmasının yanında, sulamada da tasarruf sağlıyor.

ABD başta olmak üzere, Avrupa'da ve dünyanın birçok gelişmiş tarım ülkesinde, her türlü sebze, meyve, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılan solucan gübresi, Şırnak'da da ilk defa üretilmeye başlandı. Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özellikleri ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan solucan gübresi, ayrıca sinek ve böcek gibi zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tutuyor.

4 AYDA SAYI 1,5 MİLYONA ÇIKTI

Şırnaklı Ziraat Mühendisi Abdulmutalip Kocaman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mesut Erkan ile yaptığı istişareler sonunda Şırnak Üniversitesinin bir bölümünde Kaliforniya Solucanı Gübresi Üretmeye başladı. 600 bin solucan ile üretime başlayan Kocaman, 4 ayda solucan sayısını 1,5 milyona çıkardı.

Kocaman, solucan gübresi üretiminin işsiz olan vatandaşlara için çok zahmetsiz, kolay ve ekonomik bir iş olduğunu söyledi.

Kocaman; "Şırnak Üniversitesi'nde yapmış olduğumuz solucan gübresi üretimi ile birlikte yaklaşık olarak 4'üncü ayımıza girdik. İlk etapta 600 bin solucanla başladık. NEM-TAR'dan Diyarbakır'daki bir şirketten aldığımız solucanlarla birlikte şuan solucanlarımızın ortalama sayısı yaklaşık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 bin arasında değişiyor. Solucanlarımız yılda 4 defa olmak üzere üreme yapmaktalar. Biz 2 kasa ile başladık. Şuanda 4 kasaya çıkardık. Bu vatandaşlarımız için veya iş olanağı bulamayan arkadaşlar için çok zahmetsiz ve kolay. Günde belki yarım saatlerini almayacak, daha az süre ile gerçekleştirebilecekleri ve ekonomik olarak yapabilecekleri bir iş olarak Şırnak halkının hizmetine sunmuş olduğumuz bir iş" dedi.

Solucan gübresi üretimi işine girmek isteyen herkese her konuda yardımcı olacaklarını belirten Kocaman, işi merak edenlerin kendi iş yerlerini ziyaret etmesini istedi.

Solucan gübresinin bir çok alanda kullandığını aktaran Kocaman şöyle konuştu; "Solucan gübresini yeşil bitkiler olmak üzere bütün yeşil, ağaç veya yeşeren bitki anlamında çimlerde dahil olmak üzere meyve ağaçları, kışlık veya yazlık veya ilkbahar ve son baharda yetişen bütün sebze meyvelerde kullanabiliyoruz. Organik olarak diğer sentetik gübrelerden çok daha avantajlı olan bu gübre hem yapımı kolay hem çevreci hemde organik bir gübre. Biz bu gübreyi doğaya zarar vermeden tam tersine doğayı iyileştirerek çevremize veya yetiştirdiğimiz ürünlerimize atabiliriz" şeklinde konuştu.

SOLUCAN GÜBRESİ TONU 3 BİN 500 LİRA

Kocaman; "Solucan gübresi ton başına 3 bin 500 Türk lirası. 4 ay gibi bir süre zarfında 12 bin gibi yada 13 bin gibi bir para elde ediliyor. Bunu daha hızlı veya daha fazla para kazanmak isteyen arkadaşlar solucan sayısını fazla tutabilirler. 600 bin değil de 1 milyon solucan alabilirler kasa şeklinde. Hızlı seri üretim şeklinde yapabilirler yada biz seri üretim yapmak istemiyoruz. Firmamızı veya iş yerini büyütmek istiyorsak kasa sayımızı 3 veya 4 ayda bir solucanlarımızın üremesine bağlı olarak artırabiliyoruz. Daha ileri süreler içerisinde seri üretime geçmek isteyen arkadaşlar kasa sayılarını arttırmadan seri üretime geçebilirler. Buda ortalama 600 bin solucana aylık sizin üretiminiz yaklaşık 2-3 ton gibi bir üretim yapacağınız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.