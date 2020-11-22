SON DAKİKA HABERİ: 22 Kasım korona tablosu! 22 Kasım Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizi etkisi altına alan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla belirlenen entübe hasta, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile 22 Kasım koronavirüs tablosu, bugün (22 Kasım 2020 Pazar) Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulacak. Öte yandan Bakan Fahrettin Koca'nın duyuracağı 22 Kasım korona tablosu verilerini merak edenler 22 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 22 Kasım korona tablosu verilerini bulabilirsiniz…
22 Kasım korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Vatandaşlarımızca merak edilen 22 Kasım Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtları ve son dakika corona virüs haberleri şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım
Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (covid-19) küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısında bulundu.
Swissinfo internet sitesindeki habere göre, İsviçre'de Almanca yayın yapan "CH Media" grubuna konuşan Nabarro, Avrupa ve İsviçre'nin pandemiyle mücadelesini ağır şekilde eleştirdi.
Nabarro, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden İsviçre'de bir arkadaşının Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi şekilde hastalandığını ve gerekli tedaviyi almakta zorluk çektiğini belirtti. Salgınla mücadelede "gevşek" davranan Avrupa ülkelerinin virüsün yayılmasını kontrol etmede Asya'nın çok gerisinde olduğunu vurgulayan Nabarro, İsviçre'nin de salgında mücadelede önlemleri çok erken gevşeten ve ikinci dalgaya yeterince hazırlanmayan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.
Nabarro, Avrupa'nın ilk dalgaya karşı tepkisinin yetersiz kaldığını ve ardından ikinci dalganın başladığını belirterek, "İlk dalganın kontrol altına alınmasından aylar sonra, yaz aylarında gerekli altyapının oluşturulmasında başarısız olundu ve şimdi ikinci bir dalga var. Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısını yaptı. İsviçre'de, özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde vaka sayılarının çok yüksek olduğunu anımsatan Nabarro, yetkililerin halkla salgına karşı gerekli stratejileri uygulamadığını belirtti.
Nabarro, Asya ülkelerindeki insanların Avrupa'ya göre, salgını kontrol altında tutmak için gereken mesafe, maske takma ve hijyen önlemlerine daha iyi uyduklarını vurguladı.
İsviçre'de Federal hükümet, ülke genelinde karantina uygulamasına gitmezken, bazı kantonlar kısmi karantina önlemleri almıştı. DSÖ'den hafta içi yapılan açıklamada, örgütün merkezinin de bulunduğu Cenevre ve komşusu Vaud kantonlarında dünyadaki en yoğun kitlesel bulaşmanın görüldüğü kaydedilmişti.
İsviçre'de salgın nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmazken, hükümet ilave tedbirlere başvurmuştu. İngiliz Nabarro, 2017'de DSÖ Genel Direktörü seçilen Etiyopyalı Tedros Adhanom'a rakip olmuştu.