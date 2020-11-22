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SON DAKİKA HABERLER: O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Son dakika gelen haberde 'de polis ekipleri, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri tam 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 deniz canlısı fosili ele geçirdi. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:24 ABONE OL
O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu K.T.'nin kullandığı aracı Lapseki-Çanakkale yolu üzerinde durdurdu.

O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Araçta yapılan aramada, milyonlarca yıl öncesine ait ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 2 adet taşlaşmış deniz canlısı fosili bulundu.

O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Ruhsatsız silahın da ele geçirildiği aracın sürücüsü K.T. ile yanındaki M.A. gözaltına alındı.

O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Haklarında 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira

Soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA HABERLER: O ilimizde ele geçirildi! Değeri tam 4 milyon lira
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