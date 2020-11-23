Bitkilerle üretilen enzim Kovid-19’un yıkıcı etkisini azaltacak

Akdeniz Üniversitesi, özellikle yoğun bakıma giren Kovid-19 hastalarında azalan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'nin (ACE2) yeşil bitki yaprakları hücrelerinde ürettiğini duyurdu.ABD, Japonya ve Türkiye'de sıtma, şarbon ve kuduz aşılarını üreterek patentini alan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, Kovid-19 hastalarında özellikle yoğun bakımda tedaviye alınanlarda akciğer, arterler, kalp, böbrekler ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine bağlı ACE2 azaldığını söyleyerek "Bu enzimin azalması nedeniyle hastalarda yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğerin zarar görmesi, beyin felci gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Hastaların söz konusu enzimin yeniden oluşmasını sağlayarak iyileşebileceklerini öngörüyoruz. Enzimin yeniden üretilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümündeki laboratuvarda nisanda çalışmalara başladık. Özel yetiştirdiğimiz tütün bitkisi familyasına ait "Nicotiana Benthamiana" bitkisinde enzim üretmeyi başardık. Yaklaşık yedi ay süren çalışma neticesinde yüz güldürücü sonuçlara ulaştık. Üretimi çok zor olan anjiyontensin dönüştürücü enzim 2'yi fonksiyonel aktif şekilde bitkide ürettik, çok yüksek miktarda saf protein elde ettik. Başarılı sonuca ulaştık. Bu enzimi yurt dışından 10 mikrogramını 500 ile 700 dolar arası gibi çok yüksek bir ücret karşılığında satın alıyoruz ancak biz patentine sahip olduğumuz kendi teknolojimizle üretiyoruz ve 1 kilogram bitkiden saflaştırılmış 1 gram saf protein elde edebileceğimizi görmekteyiz. Bu enzim yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarına uygulandığında tedavilerinde olumlu sonuçlar alınacağını öngörmekteyiz." dedi.Akdeniz Üniversitesinde gerek aşı gerekse enzim üretimi noktasında yapılan çalışmaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını kaydeden Mammedov, bu aşamadan sonra çalışmaların, Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda yürütüleceğini kaydetti.