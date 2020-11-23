Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bolu'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

'da çantasında 1 kilo 274 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:52 Son Güncelleme: 23.11.2020 15:53 ABONE OL
Bolu'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik yapılan çalışma kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçtaki Yeşil G'nin (26) çantasında yapılan aramada 1 kilo 274 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Yeşil G, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bolu'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA