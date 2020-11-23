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otobüsünde çıkan şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu!

otobüsünde çıkan şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.  Çıkan yangın şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:47 ABONE OL
İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu!

İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu.

İETT otobüs şoförü, arka teker kısmından çıkan dumanı fark ederek durakta durup yolcuları indirip yangına tüple müdahalede bulundu. Otobüste balata kısmında meydana gelen yangına şoförün erken müdahalesi sonucu yangın tüpüyle müdahalesiyle otobüsün tamamen yanması önlenmiş oldu. Şoförün dikkati olası bir facianın önlenmesine neden oldu.



Otobüste çıkan yangın sonucu şoförün uyarısı ile durakta inen vatandaşlar başka bir otobüse binerek yoluna devam ettiler. Otobüsü yangın söndürücüsü ile ilk müdahaleyi yaparak söndüren A. K. Hemen idareyi arayarak yangını söndürdüğünü belirtip yardım istedi.
İETT yardım ekibi olay yerine gelerek balata kısmında yangın çıktığı için şoförün müdahalesi ile söndürülen otobüsü bakım için garaja çekti.

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İETT otobüsünde çıkan yangın şoförün dikkati sayesinde tamamen yanmaktan kurtuldu!
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