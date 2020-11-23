İstanbul için korkutan açıklama: Tehlike sinsice yaklaşıyor

Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bile bazı sinyaller görüyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Asilhan sözlerini şöyle sürdürdü:

TEHLİKE SİNSİCE YAKLAŞIYOR

"Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız. Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız."