Son dakika haber: 22 gündür kayıp liseli kız bakın nerede bulundu! Üçüncü kez ortadan kaybolmuştu...

Antalya'dan gelen son dakika haberine göre 3 kez evden kaçan ve iz bırakmadan ortadan kaybolmaya çalışan genç kızın bulunduğu adres tespit edildi. Kepez ilçesinde yaşayan anne Mehtap A. geçen mart ayında eve gelmeyen kızı B.A.'yı ilk kaybolduğunda kendi imkanları ile buldu. Ardından Ekim ayında yeniden evi terk eden lise 1 öğrencisi B.A., 23 gün sonra yine annesi tarafından yeri tespit edilerek eve getirildi. Fakat bulunduktan bir gün sonra yine ortadan kayboldu.
SON DAKİKA HABERİ YERİ TESPİT EDİLDİ, KAÇIŞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Kızının evden kaçtığı ya da kaçırıldığı yönündeki ihbarını ilgili birimlere ileten annenin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis, genç kızın izini titiz bir çalışma ile sürdü ve il dışına çıkmadığı, Kepez'deki bir evde olduğunu belirledi. 15 yaşındaki B.A., Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bulunduğu evden alınarak, annesine teslim edildi. Ayrıca B.A'nın kaçışının arkasındaki sır perdesi de aralanmaya başladı.
ANNE: "KAVGALARIMIZ OLDU AMA"
Annesinin kadın kuaförü, babasının ise inşaat işçisi olduğunu belirten B.A'nın annesi Mehtap A. "İki çocuğumdan biri olan kızım henüz lise 1. sınıf öğrencisi. Kızımla tartışmalarımız olurdu. Ancak öyle büyütülecek durumlar değildi.
Anne'den son dakika açıklaması: Kızım uyuşturucuya alıştırılarak kaçmaya mecbur bırakılıyor
Bu kızımın ilk defa ortadan kayboluşu değil. Mart ayında evi terk etti. Polise başvurduk. Kısa süre sonra bulundu. Ekim'de tekrar yok oldu. Bu kez Ekim'in sonunda onu kendi çabalarımla ben buldum" dedi.
"1 GÜN SONRA YİNE KAYBOLDU"
"Ekim sonunda bulduğumuzda kızım yeniden kayboldu" diyen anne Mehtap A. bu kez dün gece alındığı evin sahibine ilişkin çarpıcı son dakika iddialarında bulundu. Buna göre kızının kaçırılmamış olsa bile kaçmaya zorlandığını, çünkü buna mecbur bırakıldığını belirtti. İşte acılı anne Mehtap A'nın konuyla ilgili şoke eden sözleri;
SON DAKİKA OSMAN K.'NIN EVİNDE BULUNDU!
"Yeniden kaybolduktan sonra yaptığım araştırmalar sonucunda kızımın Osman K. isimli kişinin yanında olduğunu öğrendim. Kızımın bu kişi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve her seferinde kaçmaya zorladığını düşünüyorum. Kızım kendi öz iradesi ile hareket edemiyor" şeklinde konuştu.
KAYBOLDUĞU HABER OLUNCA BULUNDU
Kızının kaybolduğuna yönelik son dakika haberinin Antalya'da duyulmasının ardından bulunduğunu aktaran Mehtap A., "Herkese teşekkür ediyorum. Kızımın madde bağımlısı olup olmadığını öğrenmek için test yaptıracağım. Eğer madde bağımlısıysa tedavisi için elimden geleni yapacağım. Umarım bir daha kaçmaz, kaçmaması için de elimden geleni yapacağım" dedi.
"ŞAHIS UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ"
Diğer yandan kızın yanında bulunduğu şahısla ilgili de son dakika gelişmeleri yaşandı. Kepez'deki evinde lise öğrencisi kayıp kızla birlikte bulunan Osman K. için anne Mehtap A "Bir de kızımı alıkoyanlar uyuşturucu bağımlısı olduklarını itiraf etti. Suçu da birbirlerinin üzerlerine atıyorlar, bundan sonrası emniyetin işi" sözlerini kullandı.