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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den 'ye İrini notası

Son dakika haberi: , İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 19:58 Son Güncelleme: 23.11.2020 20:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den AB'ye İrini notası

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığından AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarına nota | Video

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den AB'ye İrini notası
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