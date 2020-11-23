Suriye’de DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz

Başkan Erdoğan, G20 Riyad zirvesine video konferansla hitabında terör örgütlerine gizli destek verenlerin yüzüne karşı ülkemizin verdiği mücadeleyi tek tek anlattı İşte Erdoğan'ın hitabının satırbaşları;DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. Yalnız bırakılmamıza rağmen bugüne kadar 9 bine yakın yabancı terörist savaşçı yakaladık ve ülkelerine geri gönderdik. Bir dönem teröristlerin cirit attığı bölgeleri güvenli hale getirdik.Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz. Üstelik bu çabaları bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiş olmasına rağmen yapıyoruz.Salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Salgın hem mevcut düzenin çarpıklıklarını gözler önüne sermiş hem de tüm insanların aynı gemide olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Suriye'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğümüz mücadelenin önemi ortaya çıkmıştır. Hal böyleyken ülkemizin attığı adımların eleştiriye maruz kalması iyi niyetli bir durum değildir.İnsanlık olarak el ele verdiğimizde sıkıntılarımızın daha da hafifleyeceğine inanıyoruz. Sadece bugünü değil yarınları da düşünmeliyiz. İklim değişikliği ile mücadeleye aktif katkı sağlıyoruz. Elektriğimizin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz. Çevre kirliliği ile mücadele edilirken çifte standartların oluşmasına izin verilmemelidir.Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı G20 Riyad Zirvesi pandemi tedbirleriyle bu yıl tamamen çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Açılış seromonisinde de aralarında Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu dünya liderlerinin daha önce çekilen toplu karesi aile fotoğrafı olarak kullanıldı.