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Terör örgütü ’da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, 'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:53 Son Güncelleme: 23.11.2020 17:06 ABONE OL
Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

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Terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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