Van’da terör operasyonu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için polis ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

SALDIRIDA KULLANILMAK ÜZERE PATLAYICI MADDE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında, Van İl Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasımda kullanılmak üzere hazırlanan EYP ve molotof kokteyllerinin saklandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda bir evde yapılan aramada, 7 molotof kokteyli, 2 el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotof yapımında kullanılan 5 boş şişe ve bir miktar benzin ele geçirildi.

Konuyla soruşturma başlatıldı.