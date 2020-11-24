Adreste EYP çıkmıştı 2 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince, DHKP-C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Küçük Armutlu bölgesinde geçtiğimiz Cuma günü sabah erken saatlerde gerçekleştirilen ve 20 adrese hava destekli olarak yapılan operasyon neticesinde R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli toplamda (6) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden F.G. isimli şahsın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", E.Ç. isimli şahsın "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan aranması olduğu öğrenildi.



İstanbul emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet Telsiz, 45 adet Havai Fişek, 1 adet EYP, 2 adet Örgütsel içerikli Yasadışı Pankart ele geçirilmişti.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.G., E.Y., R.Ş., ve B.G. hakkında adli hükümleri uygulanmış, E.Ç. ve H.Y. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza infaz Kurumuna teslim edildi.