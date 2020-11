İzmir’de 190 bin binanın deprem taraması yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir'de meydana gelen depremin ardından kent genelindeki 23 ilçede 190 binin üzerindeki bina ve 900 bin bağımsız bölümde hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi.Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yoğun hasar almış yapıların deplasmanlarını ölçüp AFAD'a bilgi verdiklerini, ilk etap çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinin tamamı, Karşıyaka'nın 6 mahallesi, Seferihisar ve Karaburun'un 3'er mahallesinde toplam 109 bin 521 binada çalışma yürüttüklerini bildirdi. Çalışmanın ikinci etabında vatandaşlardan gelen başvuruların da değerlendirildiğini anlatan Can, 81 il müdürlüğünden 643 inşaat mühendisi ve mimarla kentin 26 ilçesindeki toplam 241 mahallede binaları taradıklarını anlattı. Can, "Yaptığımız çalışmalar, bu depremin binaya vermiş olduğu zararları tespit etmek için. Bu depremde az hasar almış ya da hasarsız olarak görülen bir bina, örneğin 6.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunda dayanabilir anlamına gelmez. Vatandaşların lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla bina risk analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.