Öğretmenlere 24 Kasım Kutlaması!

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesi'nde görev yapan öğretmenler için özel bir program düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Eğitimde 2020 yılı pandemi muhasebesini yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirilen programda, Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Başkan Deniz Köken, bu yıl pandemi nedeniyle tüm tören ve kutlamaların farklı bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"2020 Yılının Muhasebesini İyi Yapmalıyız"



"Aslında bugüne özel daha farklı şeyler yapmayı tasavvur etmiştik ama 2020 yılında tüm kutlama ve taziye törenlerinde olduğu gibi bu programımızı da farklı bir atmosferde yapıyoruz. İnşallah bu süreç 2020'yle birlikte biter diye umut ediyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama insanlık 2020 yılının da muhasebesini yapmayı ihmal etmemelidir. Bizler belediye olarak sizler de öğretmen ve vatandaş olarak 2020 yılında yaşadığımız bu serüvenin muhasebesini yapmak zorundayız. Aslında bu pandemi durup dururken olmuş bir hadise değildir. Bir öğretmen kimliğiyle 2020'de yaşananları kendi uhdemizde de değerlendirmemizde fayda var diye mülahaza ediyorum.

"Öğrencilerinize Güzel Bakarsanız Onlar da Size Güzel Bakar"



İnşallah 2021'in öğretmenler gününü çok daha farklı bir ortamda güzel bir şekilde kutlarız. Tekrar çocuklarınızla, ailelerinizle, anne ve babalarınızla nice güzel öğretmenler günlerine birlikte ulaşırsınız temennisiyle gününüzü tebrik ediyorum. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'İnsanı ateş değil gafleti yakar; Herkeste kusur görür, kendine kör bakar. Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar.' Öğrencilerinize güzel bakarsanız onlar da size güzel bakar. Kurumunuza güzel bakarsanız onlar da size güzel bakarlar. Bu pandemiyle beraber kendimize edineceğimiz miraslardan bir tanesinin de karşımızdakine güzel bakmayı öğrenmemiz olmasını temenni ediyorum. İnşallah kazanımlarımız olmuştur. Kayıplarımız çok oldu ama insanlık namına iyi muhasebe edilirse 2020'nin kazanımları olacaktır. Ben bu soğuk havada sıcak bir atmosfer oluşturduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum; gününüz kutlu olsun diyorum."

Program sonrası Başkan Deniz Köken'e desteklerinden dolayı mezun olduğu Perşembe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Perşembe Kaymakamlığı tarafından teşekkür belgesi verilirken, Başkan Deniz Köken de öğretmenlere hediyelerini takdim etti.