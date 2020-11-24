SON DAKİKA: Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan flaş mesaj: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddete dün sert sözlerle tepki göstermişti. Soylu bugün de idari amirlere seslendi. Soylu, kadınlara koruyucu tedbir kararı ile ilgili çok net ifadeler kullandı. Bakan Soylu, gecikmek bir yana acele edilmesini istedi.

BAKAN SOYLU'DAN ÇOK NET MESAJ: ACELE EDİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

SOYLU'DAN KADINA ŞİDDETE SERT TEPKİ

Aile içi ve kadına şiddetin dinen de yasaklandığını, kötü ve günah olduğunu söyleyen Soylu, "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin, fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyi sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır." demişti.