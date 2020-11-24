Süheyla teyzenin kedileri sahiplenildi

İzmir'deki depremde, Rıza Bey Apartmanı enkazında yaşamını yitiren Süheyla Erdönmez'in bakımını üstlendiği kedileri, tedavilerinin tamamlanmasının ardından hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Deprem sonrası çöken binada Erdönmez'in cansız bedenine ulaşılırken arama kurtarma ekiplerinin kurtardığı 12 kedi ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Kedilerin tedavilerini yapan veteriner hekim Emrah Batı, "Enkazdan çıkarılan kediler, yakın klinik olduğum için bana getirildi. Onların Erdönmez'in baktığı kediler olduğunu görünce duygulandım. Onlarla kendi kedilerimmiş gibi ilgilendim" dedi. Emrah Batı, "Hayvanları çok severdi. Özellikle engelli kedilere bakardı. 50'ye yakın kedinin bakımını üstlendi. Olayın ardından eşi kliniğime geldi, hatırası olan 2 kediyi aldı. Eşinin adına kedi barınağı yaptıracak. 9 kediyi iyi yerlere teslim ettim. Süheyla Hanım'dan bana bir kedi kaldı. Onun da tedavisini tamamladım" diye konuştu.