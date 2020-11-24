İkiyüzlü Avrupa'ya göçmen çocuklar mesajı

Şentop, TBMM ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen, "Göçmen Çocukların Korunması ve Kayıp Çocukların Kurtarılması" konulu video konferansa katılarak, bir konuşma yaptı.

Son yıllarda Türkiye dahil tüm Avrupa'yı derinden etkileyen, dünyada eşine rastlanmamış bir insan hareketliliğine şahit olunduğunu anımsatan Şentop, "Komşumuz olan ülkelerde yaşanan çatışmaların, ülkemize yönelen göç hareketlerinde ciddi bir artışa neden olduğu hepinizin malumudur. Cesedi kıyıya vuran Aylan bebeğin içimizi ürperten görüntüsü hala akıllardadır. Ege'de Yunan sahil güvenlik güçlerinin silahla ve kaba kuvvetle müdahale ettiği botlarda ölüm kalım mücadelesi veren çocukların çığlıkları kulaklarımızdadır" diye konuştu.

YETERİNCE DESTEK VERİLMİYOR

Suriye'deki krizin bir sonucu olarak, yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye kapısını açan Türkiye'nin, dünyada en fazla mülteciyi misafir eden ülke olduğuna işaret eden Şentop, "Mülteci ve göçmenlere en iyi şekilde koruma sağlayan Türkiye'nin bu konuda Avrupa ülkeleri tarafından yeterince desteklenmediğini üzülerek görüyoruz. Halbuki olması gereken, uluslararası toplumun bu soruna daha çok duyarlılık göstermesi ve Türkiye'nin fedakarca üstlendiği bu yükün hakkaniyet çerçevesinde diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşların iş birliğiyle paylaşmasıdır" dedi.

MÜSLÜMANLARA KARŞI ÖN YARGI VAR

Irkçılığın Avrupa'da zirveye çıkmakta olduğunu, İslam ve Müslüman karşıtlığının son yıllarda had safhaya ulaştığını anlatan Şentop, "Fransa'da geçenlerde bir eve baskın düzenleyen polisin 10 yaşındaki 4 çocuğu gözaltına almasını ve karakolda 11 saat boyunca sorgulamasını da yabancılara ve özellikle Müslümanlara karşı artan ön yargının bir tezahürü olarak görüyoruz. Göç akımlarının yarattığı mülteci meselesinin Avrupa'nın içinde olduğu bu değerler krizinden bağımsız okunamayacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN ÖNEMLİ RAPOR

Konferansın konuşmacıları arasında ayrıca "Avrupa'da Kayıp Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlıklı raporu hazırlayan AKPM Türk Delegasyonu üyelerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 2016-2018 yılları arasında AKPM Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonu başkanlığını üstlenen Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gaforoca ve AKPM Başkanı Rik Daems da yer aldı.