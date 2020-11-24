Vali Yerlikaya'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video mesaj yayınladı.

Vali Yerlikaya'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajında; "Bu özel günde sevincinizi paylaşıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'da ve yurdumuzun dört bir yanında görev yapan, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İstanbul, medeniyetimizin hülasası, bilimin, sanatın, kültürün ve irfanın merkezi. Resmi ve özel; yaklaşık 7 bin okulumuz, 3 milyonu aşan öğrencimiz ve 161 bin 214 öğretmenimizle eğitimin de başşehri. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı bilgi ve tecrübenizle sizler şekillendiriyorsunuz. Gözümüzün aydınlığı sevgili yavrularımızı bilgi ve sevgiyle donatan, yüce bir vazifenin, dünyanın en zahmetli sanatının, onurlu temsilcilerisiniz. İlim ve ilim öğretenlere hürmeti öğütleyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Sizler, sadece bir gün değil, her zaman kalbimizdesiniz.

Dünyanın ve ülkemizin pandemiyle mücadele ettiği bu günlerde öğretmenlerimiz; Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon çalışmaları ve uzaktan eğitim sürecindeki gayretleriyle salgınla mücadelemizin ön saflarında yer alıyorlar. Bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük Türkiye hedefimize; kıymetli öğretmenlerimizin çabası ve emekleriyle yetişen nesiller sayesinde ulaşacağız. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde; başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum.

İlkokul öğretmenim Hayriye Bağcı başta olmak üzere, beni yetiştiren, emek veren bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle bütün eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" ifadeleri yer aldı.