Aşıda 10 milyar dolarlık yarış

İLAÇ FİRMALARI BORSADA ÇOK HIZLI YÜKSELDİ

Pfizer'in piyasa değeri yüzde 15 artışla 202 milyar dolara çıktı. Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı geliştiren AstraZeneca, AZD1222 adlı aşının ortalama olarak yüzde 70 oranında etkili olduğunu açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında Pfizer BionTech aşısının 10 Aralık itibarıyla dağıtılacağını ilan etti

Firmanın yılbaşından bu yana değeri yüzde 8 artışla 143 milyar dolara kadar çıktı. 38 milyar dolarlık bir ciroya sahip olan Fransız ilaç devi Sanofi, reçeteli ilaç satışı açısından dünyanın en büyüklerinden.

Şirket, Kovid- 19 aşısı geliştirilmesi ve klinik denemelerde GlaxoSmithKlein ile ortaklık kurdu. Novartis, Kovid-19'un başladığı günden bu yana yüzde 11 yükseldi.