Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta, Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak? Corona virüs hakkında yeni tavsiye kararları gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs kısıtlamalarının ardından vaka sayısındaki durumu görüşmek üzere toplanıyor. Toplantıda aynı zamanda, aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirilmelerin de yapılması bekleniyor. Corona virüs hakkında yeni tavsiye kararları gelecek mi? Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün saat kaçta sorusunun cevabında. Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapılacak? İşte detaylar…

BİLİM KURULU TOPLANTISI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek…