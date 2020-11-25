Bu işin peşini bırakmayacağız gereken cevabı sahada vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Libya açıklarında Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ticari gemiye korsan gibi çıkmak hukuk ihlalidir. Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle." Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği'nin (AB), arama öncesinde Türkiye'nin rızasının istendiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Bakanlığın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir" denildi.