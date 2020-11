“Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim Azerbaycan’ın yanında”

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban; "Azerbaycanın kazandığı vatan savaşıyla Kelbecer-Ağdam-Laçın ve tüm bölgelerinde şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor, dalgalanacak adaletin sembolü olan Türkiye güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEĞİ TÜRKİYE VE ERDOĞAN VERDİ"

Azerbaycan'ın yürüttüğü 44 günlük Vatan Savaşı boyunca Türkiye'nin dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a manevi ve siyasi olarak en yüksek düzeyde gerekli destekleri verdiğini söyleyen Kurban; "Bölgede barışın temini için Türk Askeri de artık Azerbaycan'da olacak. Tezkereyi Kabul eden TBMM'ye Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türkiye'nin her vatandaşına teşekkür ederiz. Yapılan anlaşmanın uygulanmasında tüm dünya Azerbaycanlılarının isteği Türkiye'nin masada, sahada, her alanda ve her aşamada olmasıdır." diye konuştu.

"ADALETİN SEMBOLÜ OLAN TÜRKIYE GÜVENCEMİZDİR"

Kurban; "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik tarih boyunca hep var olmuş, 100 yıl önce kardeşliğimiz nasıl idiyse bugün de Bir Millet İki Devlet anlayışıyla yükselen bir ivme ile devam etmektedir. Adaletin sembolü olan Türkiye güvencemizdir." dedi.

"YÜKLÜ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK"

Dr. Asıf Kurban; "Ermenistan işgal ettiği süre boyunca Azerbaycan'ın ormanlarına, canlı yaşamına, çok zarar vermiştir. Tarihi eserleri çalmış, UNESCO bünyesinde olan tarihi binaları yok etmişler. Azerbaycan'ın tarihi camilerini yakmışlar, yıkmışlar. Sadece cami değil, kendi mezheplerine mensup olamayan diğer dinlerin de ibadet yerlerini de yıkmışlar, bunlardan dolayı Azerbaycan yerel ve uluslararası eksperlerin de değerlendirmesi sonucu Ermenistan'a karşı çok yüklü tazminat davası açacaktır, ilk tahmini hesaplamalara göre bu tutar en az 50 milyar Amerikan doları olacaktır. Bu yapılan barbarlık karşılıksız kalmayacak ve Azerbaycan gerekli hukuki adımları atacaktır." açıklamasında bulundu.