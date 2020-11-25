Denetleme kisvesiyle Türkiye’ye operasyon!

Libya'ya insani yardım taşıyan ticari amaçlı Türk bandıralı Roseline A gemisine, Mısrata kenti açıklarında gerçekleştirilen korsanca operasyonun ardından Avrupa Birliği'nin Libya'da istikrara katkı sunacağını iddia ettiği İrini Operasyonu tartışma konusu oldu. Diplomatik kaynaklar, mart ayında başlatılan İrini Harekâtı'yla Libya'ya silah ambargosunu, deniz, hava ve hatta uzaydan denetim yoluyla engellemeyi amaçladığının iddia edildiğini belirterek, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suriye ve Rusya'nın ülkeye gönderdiği uçak ve silahları denetlemediğini ifade etti. Savunma kaynakları ise, operasyonun kendi içinde sorunlu bir yapı olarak ortaya çıktığına değinerek, meşru hükümete danışılmadan oluşturulduğu için BMGK'ya aykırı olduğunun altını çiziyor. Ülkede barış ve istikrardan yana tutum sergileyen Türkiye, İrini Harekâtı'nı en başından bu yana içi boş bir girişim olarak nitelendirirken; "Libya'ya silah girmeyecekse hiçbir yerden girmeyecek" mottosuyla hareket ediyor. Darbeci Hafter'e giden yardımların karadan gittiği göz önünde bulundurulduğunda; denizden denetim meşru hükümete gelen yardımlara mani olunması anlamı taşıyor. Bu nedenle operasyon 'maksatlı' olarak değerlendiriliyor.AB'nin "Libya'da bir şey yapıyoruz" mesajı vermek için başlattığı operasyon kendi içinde sorunlu bir yapı olarak ortaya çıktı. Öyle ki mayısta bir Akdeniz ülkesi olan Malta ekipten ayrıldı. Tarafsızlıktan uzak, darbeci Hafter'e yakın olduğu net şekilde görülebilen operasyon kapsamında, Türkiye'nin gönderdiği gıda ve yaşam malzemesi taşıyan gemiler denetime tabi tutuluyor, diğer ülkelerin gönderdiği uçak ve silahların geçişlerinde hiçbir kontrol yapılmıyor. Bu ülkelerin desteklediği savaş baronu Hafter, silahlandırılıyor, paralı askerlerin ülkeye geçişi engellenmiyor, operasyon yalnızca meşru ulusal mutabakat hükümetine destek gidiyorsa devreye giriyor. Operasyonun içinde olan Fransa'nın darbeci Hafter'e olan aleni desteği, İrini'nin diplomatik ifadeyle 'kozmetik bir girişim' olduğunu kanıtlıyor. İrini Harekâtı, 2292 No'lu BM Güvenlik Konseyi kararında meşru Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatıldı. Ancak böyle bir istişare yapılmadığı gibi çifte standartlı denetimler gerçekleştirildi.Gemininsahibi Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş'den yapılan basın açıklamasında "İnsani ve ticari faaliyetler yürüten bir şirket olarak gemimize 'AB savaş gemisi' olarak tanıtılan bir Alman gemisinden telsizle sorgulama yapılması, akabinde gemiden kaldırılan bir helikopterle kaptanımızın muhalefetine rağmen gemimize asker indirlmesi, bir kısım konteynerlerde silahlı bir şekilde arama yapılması mürettabıtımızı endişeye sevk etmiş ve şirketimizi de üzmüştür" denildi.Bu olaydanzarar gören geminin bayrak devleti.Yunanistan ve Almanya'nın ortayakoyduğu eylem haksız fiil eylemidir.Gerçek ve tüzel kişilerin yani gemininmaliki olan kişilerin uğramışoldukları zarardan dolayı ilgilifailler hakkında tazminattalepleri söz konusu olacaktır.BunuTürkiye'de de açabilirler.Şikayette bulunabilirler. Çünküalıkoyma var, hürriyetten yoksunbırakma filli işlenmiştir. Maddive manevi tazminatta bulunabilirler.AB'nin de onay verdiği,Yunanistan ve Almanya'nıntaraf olduğu 1958 Cenevre sözleşmesive 1982 BM DenizHukuku Sözleşmesi'ndebunlar geçiyor.Türk gemisine müdahaleningizli siyasi hedefi var. Almanya,aralık sonunda gerçekleştirilecekAB Liderler Zirvesi öncesiTürkiye'ye mesaj vermek istiyor.Bir yandan da Yunanistan'ıyatıştırma hamlesi olarak görüyorum.Bunun sonuçları olacaktır.Yunanistan'ınbu yaptığı,pandoranın kutusunun açılmasıdır.Bundan sonra dünyanınherhangi bir yerindeki bir Yunangemisi, Türk savaş gemisi tarafındanaranabilir. Almanya, NATOmüttefiki bir ülkenin bayrağınıtaşıyan bir gemiye düşmancakomandolarını göndermiştir.Dolayısıyla Almanya'nın daTürkiye'den bir alacağıvardır.Türkiye, Ege'de 3 yeni NAVTEX yayınladı. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Ahikerya ve Batnoz adalarının Lozan ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği, diğer Navtex duyusunda Semadirek ve Limni adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği ifade edildi. Son Navtex duyurusunda ise Sakız ve Sisam adalarının Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği vurgulandı. ANKARAİnsani yardım taşıyangemimize operasyon ile haydutluk,silah kaçakçılığı muamelesi gösterilmesi uluslararasıhukukun açık ihlali. Viyana Sözleşmesimadde 17, geminin bayrak devleti olan Türkiye'denizinsiz hiçbir operasyon yapılamayacağını söylüyor.Türkiye NATO ve Interpol operasyonlarında,Somali'de korsanlıkla mücadelede prestij sahibi.Bu hareket art niyete dayalıdır.Bu ülkemizekarşı yapılan düşmanca bir harekettir.Bu olay denizdeki çuval olayıdır. AB, Almanve Yunan karar vericiler işin içindedir.Karar vericiler Türkiye'ye karşıdüşmanca harekette bulunmuştur.Böyle bir şeyi ben ilk defa görüyorum.Burada Türk bayrağına karşılıkbir haydutluk yapılmıştır. Alman hükümetiTürkiye'den özür dilemelidir.Bir harp gemisi ancak bir ülkenin bayrağıaltındaki gemiyi ya BM'nin yaptırım kararlarıyla yada kendi ülkesinin karasularında durdurabilirveya arayabilir. Bu yapılanuluslararası anlaşmalara ve teamüllereuymuyor.