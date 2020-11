Kötüye gidiş sürerse B ve C planı yolda

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile 4 koldan mücadele ederken son kısıtlamaların sonuç vermemesi durumunda B ve C planlarını masaya yatırdı. Salgının yayılımını 2 haftalık aralıklarla değerlendirecek olan Sağlık Bakanlığı, ağır hasta ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi durumunda yeni kısıtlamaları devreye sokacak. Buna göre ilk aşamada B planı olarak, spor salonları kapanacak, park ve bahçelere kısıtlama getirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri genişletilecek. AVM'lere daha az sayıda müşteri alınması ve kuaför, güzellik salonlarına randevulu sistem getirilmesi üzerinde de duruluyor. Tedbirlere uyum gösterilmemesi ve vakalardaki artışın sürmesi halinde ise C planına geçilecek ve kısıtlamalar genişleyecek. Bir sonraki aşamada ise hafta içi 10-20 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi, şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının başlatılması, kuaför, güzellik salonları ve AVM'lerin kapatılması ele alınacak.Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "2 hafta sonraki veriler ele alınacak. Tedbirlere uyarsak günlük tablonun daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Ancak kötüye giderse daha sıkı tedbirler kaçınılmaz olur. İnsanların toplu olarak bir arada bulunduğu diğer yerler de gözden geçirilir. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun diye ısrarla tekrarlıyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "83 milyon vatandaşımızdan alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Hep birlikte mücadeleyle bunu düşürebiliriz, bu pandeminin üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere aynı hassasiyet ve uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" demişti.TÜRKİYE'DE dün 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu. 3 bin 678 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun" uyarısında bulundu. ANKARA