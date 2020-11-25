Öğretmenlerden özür dilesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini ekledi. Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde, öğretmenleri adeta aşağıladı ve tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" ifadesini kullandı. Böylece, sadece CHP'ye oy veren öğretmenlerin "irade sahibi" oldukları imasında bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre ayrıştırılmasının son derece üzücü durum olduğuna dikkat çekerek, "Nefret suçuna girer. Bunu daha önce hakimler ile ilgili yaptılar, başka meslek gruplarına yaptılar. Bu ayrıştırma doğru değildir. Öğretmenlere böyle tehditler savuran bir kişinin yaptıkları kutuplaştırma değildir de nedir? İnşallah öğretmenlerden özür diler" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Öğretmenleri oy verdikleri partiye göre ayrıştıramazsınız. Haddini aşıyor, ne söylediğini bilmiyor" diye konuştu. MHP Konya Milletvekili Esin Kara da "Öğretmenlerin de siyasi tercihi olabilir, bu onların en doğal hakkıdır. Öğretmenlerimizden özür dilemelidir" dedi. ANKARA