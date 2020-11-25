Putin’le Karabağ, Libya ve Suriye’yi görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı açıklamasına göre, Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük atılan adım kapsamında, gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı Ortak Merkez'in en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Azerbaycan'ın topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Erdoğan, Ermenistan'ın kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Minsk Grubu'nun diğer eşbaşkanlarının, barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için Dağlık Karabağ'da olduğu gibi hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Libya'nın bütünlüğünü korumak için de Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bu arada Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saatte kurtarılan Ayda Gezgin'in (3) babası Uğur Gezgin'le görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyen Ayda'ya, "Ben de sizi çok seviyorum" dedi. Kendisine öpücük gönderen Ayda'ya aynı şekilde karşılık veren Erdoğan, İzmir'e gidince Gezgin ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.