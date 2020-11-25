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ortaokul mezunu çıktı! Onlarca kişiyi dolandırmış

Adliyelerde kendisini avukat olarak tanıtarak insanları dolandıran Hüseyin Ç.'nin ortaokul mezunu olduğu ortaya çıktı. Sadece Adliyesinde 20'den fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla hakkında şikayet olan sahte avukatın toplamda kaç kişiyi mağdur ettiği araştırılıyor. Hakimleri bile avukat olduğuna inandıran Hüseyin Ç.'nin bir hakimle çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı belirlenmişti

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:20 ABONE OL
Sahte avukat ortaokul mezunu çıktı! Onlarca kişiyi dolandırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar ve suç duyuruları üzerine sahte avukat hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Adliyelerde kendisini avukat olarak tanıtan Hüseyin Ç.'nin ortaokul mezunu olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Ç. hakkında sadece İstanbul Adliyesinde 20'den fazla kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla şikayet dosyaları olduğu belirlendi. Sahte avukatın, toplamda kaç kişiyi mağdur ettiği ise henüz bilinmiyor.



AVUKATLARIN İTİBARINI SARSTI

Öte yandan, üç mağdur adına savcılığa suç duyurusunda bulunan avukat Murat Yıldız, sahte avukatla ilgili şikayet dilekçelerinin bir örneğini İstanbul Barosuna da verdi. Avukat Yıldız dilekçesinde, "şüphelinin eylemleri tüm avukatların itibarını sarsan ve mesleğe olan güvenini vatandaş nezdinde azaltan bir suç olduğundan" baronun da soruşturmaya müdahil olmasını istedi.



Adliyelerde zaman zaman baro odalarında takılan, buralarda dilekçeler de yazan Hüseyin Ç.'nin vatandaşları yardım etme bahanesiyle dolandırdığı iddia ediliyor. Kendisini zengin ve yardımsever biri olarak gösteren Hüseyin Ç.'nin, hakim, savcı ve polislerle olan ilişkilerini anlatıp insanların güvenini kazandığı belirtiliyor.

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Sahte avukat ortaokul mezunu çıktı! Onlarca kişiyi dolandırmış
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