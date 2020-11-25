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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Türk gemisine hukuksuz müdahaleye ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türk gemisine uluslararası sularda Alman fırkateyni tarafından gerçekleştirilen skandal müdahaleye tepki gösterdi. Bakan Gül, gemide yapılan arama faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu belirtti, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."dedi.

AA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 10:31 Son Güncelleme: 25.11.2020 10:38 ABONE OL
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Türk gemisine hukuksuz müdahaleye ilişkin flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uluslararası sularda Yunan komutan idaresindeki Alman fırkateyni tarafından Türk kargo gemisine yapılan hukuksuz müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Gül, duruma tepki gösterdi, uluslararası tüm hakların aranacağını söyledi.

Bakan Gül şu ifadeleri kullandı:

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'den Libya'ya boya ve gıda yardımı götüren Türk gemisi, Libya'ya yaklaşırken uluslararası sularda durduruldu. Yunan bir komutanın idare ettiği Alman fırkateyni Hamburg'dan inen askerler gemide kaptan ve personellere kötü muamele yaparak izinsiz arama gerçekleştirdi. Aramalardan sonuç elde edemeyen askerler gemiyi terk etti.

Türkiye, hukuksuz müdahale sonrası AB, Almanya ve İtalya'ya nota verdi. Dışişleri, zehir zemberek bir açıklama ile duruma sert tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den Türk gemisine hukuksuz müdahaleye ilişkin flaş açıklama
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