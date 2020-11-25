Son dakika haberleri: Sahte 'peygamber' davasında mahkemeden flaş karar!

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, dosya kapsamında ifadeleri alınan mağdur ve müştekilerin birçoğunun şikayetlerini geri çekmesi, bir kısım mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış olması nedeniyle sanıkların delilleri karartamayacağı gibi sebepler göz önüne alınarak Şaban Özdil ile birlikte tutuklu bulunan 9 sanığın tamamının tahliyesine karar verdi.

YÜZÜNÜ GÖRMEK 500 LİRA



Şaban Özdil isimli şahısın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan 'yüz görümü' adı altında 500 TL para aldığı ve vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında cennet vaat ettiği ortaya çıkmıştı.