Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi: Kullanıma hazır...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" açıklamasını yaptı. Koca, erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçlerinin yerli imkanlarla tamamlandığını söyledi.

YERLİ ÜRETİM AŞI KULLANIMA HAZIR

Yazılı açıklama yapan Bakan Koca, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" dedi.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı."

"Ankara'nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017'de yaptı" diyen Koca, şunları ifade etti:

"İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."