15 Temmuz şehidi Cennet'in babası Akıncı Üssü kararını böyle yorumladı

"BİZLER DE ŞEHİT ADAYIYIZ"

Yahya Yiğit, 15 Temmuz'da 251 şehit verdiklerini hatırlatarak, "Çok da ucuz kurtulduk. Allah korusun bu işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı şu an İslam dünyası diye bir şey yoktu. İşgale kim 'dur' diyecekti. Biz bu 251 şehit ailesinden biriyiz. Bizler bir evlat değil, binlerce evlat vermeye hazırız. Bizler de şehit adayıyız. Rabbim inşallah bizlere de şehitliği nasip eder. Bu devlete hizmet imanımızın gereğidir. Bu vatan kolay kazanılmadı. Evlatsız yaşanıyor; ama vatansız yaşanmıyor. Onun için rabbim vatanımızı muhafaza eylesin. Rabbim bu devleti yönetenlere de güç, kuvvet versin" ifadelerini kullandı.