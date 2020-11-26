Ailesine katkı sağlamak için işe girmişti! 17 yaşındaki çalışanını taciz eden sapık patrona şok

Ailesine ekonomik alanda katkı sağlamak için bir restoranda çalışmaya başlayan 17 yaşındaki kız çocuğu işverenin tacizine maruz kaldı. Olay İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi 17 yaşındaki N.C. isimli genç kız 42 yaşındaki M.Y.'ye ait işletmede işe başladı.

Mutfak bölümümde çalışan küçük kız çocuğu ailesinin geçimine katkıda bulunmak için burada yemek yapımı ve bulaşık yıkanmasına yardım ediyordu. Genç kız bir gün mutfakta biber kestiği sırada işletme sahibi M.Y., N.C.'ye yaklaşarak terini sildi ancak işletmeci bununla da kalmayıp çalışanın sırtına su döktü. Kendisine yardım ettiğini düşünen genç kız ise mutfakta çalışmaya devam etti.

PATRON ÇALIŞANINI TACİZ ETTİ



Aradan geçen bir süre sonra işletmeci küçük çalışanın peşini bırakmayarak çok çalıştığını ve bu nedenle terlediğini bahane edip arkasından cinsel tacizde bulunmaya başladı. Neye uğradığına şaşıran genç kız kaçmaya çalışırken işletmeci bu kez ağzıyla cinsel sesler çıkarmaya başladı. Cinsel tacize maruz kalan genç kız akşam evine gittiğinde durumu ailesine aktarınca aile istismarcı işveren hakkında suç duyurusunda bulundu.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan mekân sahibi suçlamaları reddedince savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirlediği genç adam hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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