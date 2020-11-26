Kazdıkları tünele gömüldüler: 17 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Barış Pınarı Harekâtı ile Resulayn ve Tel Abyad bölgesi teröristlerden temizlenirken, oluşturulan güvenlik bölgede kurulan askeri alanlara teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgiler geldi. Bölgede İHA ile yapılan keşifte, yaklaşık 30 teröristin, tünel kazdığı ve buradan ağır silahlarla askeri alanlara saldırı girişimi hazırlığı yaptıkları tespit edildi Alınan görüntülerin harekât merkezine iletilmesi üzerine, teröristlerin bulunduğu bölge "Fırtına" obüsleri ve top atışlarıyla yoğun ateş altına alındı. Etkili atışlar sonucu, teröristler bozguna uğratılırken, 14'ü öldürüldü. Operasyonun ardından komandolar tarafından bölgede arama yapıldığı sırada çıkan çatışmada da 3 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerle birlikte bol miktarda patlayıcı, roketatar, omuzdan atma AT4 tanksavar füzesi ve silah ile mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.