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’e açılan nüfus davasında karar çıktı

Genelev patroniçesi ’ın dev mirasına ortak olmak için ’in Manukyan’ın oğlu değil diyerek 36 kişinin  nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, inceleme sonucu mahkeme, Kerope Çilingir Manukya’nın oğludur diyerek davayı reddetti.

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:06 ABONE OL
Kerope Çilingir’e açılan nüfus davasında karar çıktı

Kerope Çilingir'in Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 36 kişi "Matild Manukyan, hem babasının hem de halası Susan Chah Mouradian'ın mirasına konmuştur. O öldükten sonra da 36 kişiye geçmesi gereken tüm mal varlığına Kerope Çilingir konmuştur. Kerope Çilingir, Matild Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı değildir" demişti. 36 davacı, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizlerin tereke idaresince Manukyan'ın mirasının eşit olarak paylaştırılmasını istemişlerdi.

KAYITLAR İNCELENDİ

Mahkeme, Kerope Çilingir ve Matild Manukyan'ın nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara kararını açıklamıştı. İstanbul Valiliği ile İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak Matild Manukyan'ın yıllarca işlettiği geneleve ilişkin tüm kayıtların istenilmesine karar verilmişti.

DAVA REDDEDİLDİ

Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüşen duruşmada Kerope Çilingir'e açılan nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davasında karar çıktı. Mahkeme, kayıtların incelenmesinin ardından Kerope Çilingir'in Manukyan'ın oğlu olmadığı yönünde açılan davanın reddine karar verdi.

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Kerope Çilingir’e açılan nüfus davasında karar çıktı
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