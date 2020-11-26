Öğretmen katilleriyle yürüyüp bizi hedef alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin iradesini hedef alan "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem" sözleri eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri ayrıştıran ve rencide eden sözlerini yargıya taşıdı. Kılıçdaroğlu'na öğretmenler de sert tepki gösterdi. Görüşler şöyle:Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarını konuşmak yerine iradelerini sorun olarak gösteren sözler sarfetmiştir. Bu sözler camiamızı derinden yaraladı. İrademize saygı duymayan ifade hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.Öğretmenlerimize böyle kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şok etkisi yapmıştır. Derhal özür dilemelidirÖğretmenlerimizi bırakalım da kendi siyasi ve dünya görüşlerini kendileri belirlesinler. Bu ahlaksız açıklama öğretmenlerimizi rencide etti.Tüm öğretmenleri töhmet altına alankutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadeleri bizleriderinden üzmüştür. Öğretmenler; öğretmenkatilleri ile kol kola yürüyenleri değil,istiklal ve istikbal mücadelesi verenleri destekler.Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştıranhakareti yargıya taşıyoruz.Kılıçdaroğlu iradeyi yok sayıyor.Sözleri onur kırıcı ve üzücü.Çok yanlış bir cümle, kınıyorum.Kişinin siyasi görüşü kendine saklıdır, iradesivardır. Öğretmenimiz istedikleri siyasi partiyeoy verebilir. Hiçbir siyasi liderin göstermesiyleoy vermez.Atatürk, cumhuriyetiinsanlar fikirlerini hür olarak ifade etsinlerdiye kurmuştur. Kılıçdaroğlu özür dilemeli.Kılıçdaroğlu, skandal ifadelerinden sonra aynı tutumunu dün de sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine 'ben 3600 ek göstergeyi istemiyorum, ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim' diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen" dedi.SABAH