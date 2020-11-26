Öğretmen katilleriyle yürüyüp bizi hedef alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin iradesini hedef alan "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem" sözleri eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri ayrıştıran ve rencide eden sözlerini yargıya taşıdı. Kılıçdaroğlu'na öğretmenler de sert tepki gösterdi. Görüşler şöyle:
İRADEMİZE SAYGI İSTİYORUZ:
Eğitim- Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın:
Kemal Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin sorunlarını konuşmak yerine iradelerini sorun olarak gösteren sözler sarfetmiştir. Bu sözler camiamızı derinden yaraladı. İrademize saygı duymayan ifade hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.
DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ:
Veysel Topal (Öğretmen):
Öğretmenlerimize böyle kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı ithamlarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şok etkisi yapmıştır. Derhal özür dilemelidir
AHLAKSIZ AÇIKLAMA:
Erkan Sönmez (Öğretmen):
Öğretmenlerimizi bırakalım da kendi siyasi ve dünya görüşlerini kendileri belirlesinler. Bu ahlaksız açıklama öğretmenlerimizi rencide etti.
KUTUPLAŞTIRICI İFADELER:
Eğitim Bir Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi:
Tüm öğretmenleri töhmet altına alan
kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadeleri bizleri
derinden üzmüştür. Öğretmenler; öğretmen
katilleri ile kol kola yürüyenleri değil,
istiklal ve istikbal mücadelesi verenleri destekler.
Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştıran
hakareti yargıya taşıyoruz.
İRADEYİ YOK SAYIYOR:
İzmir Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya:
Kılıçdaroğlu iradeyi yok sayıyor.
Sözleri onur kırıcı ve üzücü.
Yakup Öz (Okul müdürü):
Çok yanlış bir cümle, kınıyorum.
Kişinin siyasi görüşü kendine saklıdır, iradesi
vardır. Öğretmenimiz istedikleri siyasi partiye
oy verebilir. Hiçbir siyasi liderin göstermesiyle
oy vermez.
Şahin Ören (Öğretmen):
Atatürk, cumhuriyeti
insanlar fikirlerini hür olarak ifade etsinler
diye kurmuştur. Kılıçdaroğlu özür dilemeli.
AYRIMCI TAVRINI YİNE SÜRDÜRDÜ
Kılıçdaroğlu, skandal ifadelerinden sonra aynı tutumunu dün de sürdürdü. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir öğretmen kendi camiasının aksine 'ben 3600 ek göstergeyi istemiyorum, ben gideceğim AK Parti'ye oy vereceğim' diyorsa o camianın adamı değildir o öğretmen" dedi.
Ceyda KARAASLAN-Vedat YETİK-Özgür ÖZDEMİR- Abbas ÇAKAR-Şaban YILMAZ- Ali ALTUNTAŞ-Şener ŞENTÜRK /
SABAH