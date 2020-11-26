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Son dakika haberi! Bakan Koca o ili örnek göstermişi! Haritada her yer kırmızı oldu!

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının giderek arttığı bu dönemde tüm illerde vaka sayıları hızla artış gösteriyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'deki vaka ve ölü sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan özellikle büyükeşhirlerin başta , İzmir, Bursa ve Kocaeli illeri vakalarda 3.seviyeyi gördüğünü ifade etmişti. Son dakika haberine göre de ciddi bir artış da ilinde yaşanıyor. Bakan Koca'nın daha önce koronavirüs önlemlerinde örnek gösterdiği Samsun'da 3 ay önce yeşil ve beyaz olan bölgelerin artık haritada kırmızı olduğu görüldü.

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:44 Son Güncelleme: 26.11.2020 15:50 ABONE OL
Son dakika haberi! Bakan Koca o ili örnek göstermişi! Haritada her yer kırmızı oldu!

Son dakika! Samsun'da koronavirüs alarmı! HES uygulamasında Samsun ilinde artık çoğu yer kırmızı renge dönüşmüş durumda. Samsun'da 3 ay önce yer yer beyaz ve yeşil renklerin, genellikle de kırmızının hakim olduğu korona virüsü haritası risk yoğunluğunun artmasıyla 'kıpkırmızı' hale geldi.

Samsun'da 'Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndan (HES) 31 Ağustos ve 26 Kasım tarihlerinde 3 ay zaman aralığıyla alınan görüntüler korona virüsünde vaka artışlarını gözler önüne serdi. 3 ay önce diğer renklerin de görülebildiği haritada şimdilerde 'yüksek risk'i temsil eden kırmızı renk yoğunluğu dikkat çekiyor. Şehir, uygulamadan bakıldığında kıpkırmızı halde bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında vaka sayılarının ve tedbirlerin uygulanmasında örnek iller arasında Samsun'u göstermişti. Dün yaptığı açıklamalarda ise son hafta içinde Samsun'da vaka sayılarının yüzde 50 artış gösterdiğini belirtti.
Samsun Valiliği de konu hakkında vatandaşa uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek sizin elinizde. Alınan tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için sizin desteğiniz şart. Lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" denildi.

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Son dakika haberi! Bakan Koca o ili örnek göstermişi! Haritada her yer kırmızı oldu!
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