SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 26 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

26 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 168.348

VAKA SAYISI:.29.132

HASTA SAYISI: 6.876

VEFAT SAYISI: 174

İYİLEŞEN SAYISI:3.291



TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 164.547

VAKA SAYISI:.28. 351

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI:3.911

HASTA SAYISI: 6.814