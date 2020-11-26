SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 26 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
26 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 168.348
VAKA SAYISI:.29.132
HASTA SAYISI: 6.876
VEFAT SAYISI: 174
İYİLEŞEN SAYISI:3.291
TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 164.547
VAKA SAYISI:.28. 351
VEFAT SAYISI: 168
İYİLEŞEN SAYISI:3.911
HASTA SAYISI: 6.814