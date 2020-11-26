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Son dakika: ’ne operasyonundan flaş ayrıntılar!

Son dakika haberine göre 'nde gerçekleşen operasyonundan önemli ayrıntılar geliyor. Bölücü terör örgütü PKK’ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Y.’nin evinden yasaklı yayınlar da çıktı. Cihan Y'nin 'li Şişli Belediyesi'ne kontenjanından girdiği belirlendi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:39 Son Güncelleme: 26.11.2020 23:41 ABONE OL
Son dakika: Şişli Belediyesi’ne PKK operasyonundan flaş ayrıntılar!

İstanbul Polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin İstanbul Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütüne müzahir olduğu iddia edilen yasaklı yayınlar bulunduğu ortaya çıktı.

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HDP kontenjanından "Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirildiği öne sürülen Cihan Y.'nin; açlık grevleri ve mitingler başta olmak üzere örgütün sözde şehir yapılanmasında faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma titizlikle yürütülüyor.

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Son dakika: Şişli Belediyesi’ne PKK operasyonundan flaş ayrıntılar!
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