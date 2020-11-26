Son dakika: Şişli Belediyesi’ne PKK operasyonundan flaş ayrıntılar!

İstanbul Polisi tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin İstanbul Sancaktepe'de bulunan evinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütüne müzahir olduğu iddia edilen yasaklı yayınlar bulunduğu ortaya çıktı.

Son dakika! İstanbul'da PKK'nın KCK/TM yapılanmasına operasyon! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında | Video

HDP kontenjanından "Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirildiği öne sürülen Cihan Y.'nin; açlık grevleri ve mitingler başta olmak üzere örgütün sözde şehir yapılanmasında faaliyetlerde bulunduğu iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma titizlikle yürütülüyor.