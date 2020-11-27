Bitlis'te patlayıcı ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda merkeze bağlı Sarıkonak Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla düzenlenen "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma VI.Kad. Çavuş Eyüp Fidan 2020-160" operasyonunda, basma düzenekli 2 adet (3 er kg lık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş) EYP ve

1 adet 105 mm. top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.