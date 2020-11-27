Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bitlis'te patlayıcı ele geçirildi

'te ele geçirildi

kırsalında yürütülen operasyonda 2 adet el yapımı () ele geçirildi.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 27.11.2020 19:54 ABONE OL
Bitlis'te patlayıcı ele geçirildi

İl jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda merkeze bağlı Sarıkonak Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon başlatıldı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla düzenlenen "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Uzman Jandarma VI.Kad. Çavuş Eyüp Fidan 2020-160" operasyonunda, basma düzenekli 2 adet (3 er kg lık amonyum nitrat ile güçlendirilmiş) EYP ve
1 adet 105 mm. top mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te patlayıcı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA