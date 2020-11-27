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lideri hakkındaki fezleke Meclis’te

ANKARA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
CHP lideri hakkındaki fezleke Meclis’te
MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun yer aldığı 'Kılıçdaroğlu Komisyonu', terörü övdüğü gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 5 Şubat'ta suç duyurusunda bulunarak, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti. Bunun üzerine hazırlanan fezleke, Meclis'e gönderildi. Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun farklı tarihlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştirerek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun iktidarın yargıyı siyasallaştırdığı yalanını söylediği belirtilen fezlekede, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'na 'çete' iftirası attığı kaydedildi.
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CHP lideri hakkındaki fezleke Meclis’te
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