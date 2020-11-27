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merkezli büyük dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede

merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 27.11.2020 09:20 ABONE OL
Şanlıurfa merkezli büyük dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişileri yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek çeşitli dolandırıcılık yaptığı belirlenin 33 şüpheliden 30'u yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılık ise son anda engellenmişti.

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Şanlıurfa merkezli büyük dolandırıcılık operasyonu: 30 şüpheli adliyede
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