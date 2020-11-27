Sirmen’e para cezası

Eski CHP'li İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen'e, doğalgaz projesi kapsamında yüklenici konsorsiyuma fazla para ödediği gerekçesiyle tazminat cezası verildi. Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin avukatları ile davalı tarafın vekilleri katıldı. Mahkeme, İzmit doğalgaz projesi kapsamında haksız yere konsorsiyuma para ödediği gerekçesiyle 13 milyon 658 bin liranın yasal faiziyIe beraber Sefa Sirmen'den alınıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine hükmetti.